I voti di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii premiano l'avventura di Majima?

La stampa internazionale ha espresso i suoi giudizi, e i voti di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii sono generalmente positivi, con alcuni picchi da una parte e dall'altra: alcune recensioni hanno accolto l'avventura di Goro Majima in maniera molto entusiastica, altre un po' meno.

La nostra recensione

Se avete già letto la nostra recensione di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, saprete che il giudizio che abbiamo espresso nei confronti dell'avventura con Majima per protagonista è stato un pelo più critico a causa di alcune mancanze che per noi stonano con la tradizione del franchise.

In particolare, abbiamo trovato il gioco privo della trama articolata, dei personaggi ben caratterizzati e delle atmosfere che hanno reso celebre la saga, dotato di un sistema di combattimento action con qualche inghippo e di uno scarso impegno sul fronte delle ambientazioni.