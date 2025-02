Uno dei giochi classici di PlayStation Plus Premium di marzo potrebbe essere stato svelato da un leak

Secondo il sito Gematsu c'è un probabile candidato ai classici di PlayStation Plus Premium già definito, in base a un leak che potrebbe essere verosimile: si tratta di WALL-E, che potrebbe far parte dei giochi in arrivo nel catalogo per il mese di marzo 2025.

WALL-E è il videogioco tie-in ufficiale dell'omonimo film d'animazione in computer grafica di Disney Pixar, che metteva in scena una reinterpretazione della storia originale in forma interattiva, con diverse situazioni ispirate alle ambientazioni e agli eventi del film ma rielaborate in maniera differente.

Di base, WALL-E è una sorta di action adventure in terza persona con elementi da platform 3D e da puzzle, ma anche con alcune digressioni come livelli più inclini alle corse, all'azione o altro.