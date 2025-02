La classifica Steam vede Avowed debuttare al quarto posto, la top 3 resta uguale

Un altro debutto di questa settimana è quello di Elden Ring: Nightreign, che con le sole prenotazioni ha già raggiunto l'ottava posizione in classifica, lasciando intravedere il suo enorme potenziale: siamo molto curiosi di vedere cosa riuscirà a fare al lancio.

Sid Meier's Civilization 7 ha infatti guadagnato una posizione, diventando primo, e lo stesso è accaduto a Monster Hunter Wilds, che ritroviamo in seconda posizione. È invece andata male a Kingdom Come: Deliverance 2, che dal primo posto è passato al terzo .

La classifica Steam ha visto il debutto di Avowed in quarta posizione fra i giochi più venduti, dietro i numeri di Steam Deck e una top 3 che rimane invariata rispetto alla settimana scorsa, pur con alcuni avvicendamenti.

Buone notizie sia per Capcom che per Obsidian

Mancano dieci giorni all'uscita di Monster Hunter Wilds, ma il nuovo capitolo della serie Capcom si trova già sul podio e non sembra avere alcuna intenzione di cedere il passo, anzi sicuramente lo vedremo compiere un ulteriore passo da qui al suo debutto ufficiale.

È tuttavia molto interessante anche il posizionamento di Avowed, come sempre accade per i giochi inclusi nel catalogo di Xbox Game Pass che ritroviamo in ottime posizioni su Steam: a quanto pare l'interesse nei confronti del titolo di Obsidian Entertainment è concreto e potrebbe portare a grandi soddisfazioni.