PlayStation Plus Extra e Premium perderanno almeno 8 giochi a febbraio, inclusi molti Tales of

I giochi che verranno rimossi a febbraio da di PS Plus Extra e Premium

Senza ulteriore indugi, vediamo l'elenco dei giochi che presto abbandoneranno il catalogo del servizio di Sony:

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition - PS5

Tales of Arise - PS4 e PS5

Tales of Zestiria - PS4

Tales of Symphonia Remastered - PS4 (Premium)

Tales of Vesperia: Definitive Edition - PS4 (Premium)

Outriders - PS4 e PS5

Scarlet Nexus - PS4 e PS5

Bulletstorm: Full Clip Edition - PS4 (Premium)

Insomma, avete circa un mese per recuperare uno o più dei titoli di prossima rimozione dal catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium. Chiaramente nel caso dei vari Tales of i tempi sono abbastanza stretti considerando la lunghezza media dei giochi della celebre serie JRPG di Bandai Namco. Ne approfittiamo anche per ricordarvi che da ora sono disponibili i giochi di gennaio, che includono anche God of War: Ragnarok e Like a Dragon: The Man Who Erased His Name.