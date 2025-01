Bluesky e X accelerano sui video verticali per competere con TikTok

Le piattaforme social introducono strumenti innovativi per i video verticali, puntando su personalizzazione e coinvolgimento, mentre TikTok lotta per mantenere il suo posto negli Stati Uniti.

Le incertezze intorno a TikTok negli Stati Uniti stanno aprendo nuove opportunità per piattaforme emergenti e consolidate, come Bluesky e X, che puntano a rafforzare la propria offerta di contenuti video. Entrambe le piattaforme hanno annunciato nuove funzionalità per spingere i video verticali, un formato ormai centrale nel panorama social.

Bluesky: feed video su misura Bluesky, la piattaforma incentrata sul protocollo decentralizzato AT, ha introdotto feed video personalizzabili che consentono agli utenti di scoprire contenuti attraverso swipe verticali. La nuova funzione permette di creare raccolte di video legate a specifici hashtag, come il popolare #BookSky, pensato per i fan della lettura. Ogni feed può essere configurato secondo le preferenze personali, permettendo agli utenti di fissare in evidenza i propri contenuti preferiti o rimuoverli con facilità. L'aggiornamento include una sezione dedicata ai video di tendenza, visibile nella scheda di ricerca dell'app. Inoltre, Bluesky ha sottolineato il lavoro degli sviluppatori indipendenti che utilizzano il protocollo AT per costruire piattaforme come Tik.Blue e Skylight.Social, pensate per competere direttamente con TikTok nel segmento dei video brevi.