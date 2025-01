Instagram crea un clone di CapCut per approfittare del caos TikTok: arriva Edits per modificare i video

Le opzioni di Edits e il ban di CapCut

L'app Edits avrà una sezione dedicata all'ispirazione, un'area per organizzare le idee iniziali, una fotocamera di alta qualità, strumenti di editing avanzati, la possibilità di condividere bozze con altri utenti e, per chi sceglie di pubblicare su Instagram, analisi dettagliate sulle performance dei video.

Alcune delle funzioni promesse da Edits

Tra le funzionalità di analisi, Edits offrirà anche una dashboard in tempo reale, una suddivisione del coinvolgimento dei follower e dei non follower e metriche che indicano la frequenza con cui gli utenti saltano determinate sezioni dei video. Inoltre, l'app include strumenti di editing come il green screen e la sovrapposizione di video, entrambi molto popolari su TikTok.

In risposta a Chris Welch di The Verge su Threads, Mosseri ha dichiarato che Meta sta lavorando all'app "da mesi" e che "Edits avrà una gamma molto più ampia di strumenti creativi e probabilmente un pubblico potenziale più piccolo" rispetto a CapCut.

Sebbene Mosseri non lo dica esplicitamente nel suo video, l'annuncio di Edits sembra comunque un chiaro tentativo di posizionare l'app come alternativa a TikTok e CapCut, in un momento in cui il futuro delle app di ByteDance è incerto, incluso il gioco di carte Marvel Snap. Edits sarà disponibile a partire dal 13 marzo 2025.

