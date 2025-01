Pokémon Scarlatto e Violetto presenta il nuovo Raid Teracristal con due Pokémon Paradosso

I Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto proseguono, con The Pokémon Company e Game Freak che hanno svelato il prossimo evento in programma per il mese di gennaio, che avrà come protagonisti due Pokémon Paradosso: Codaurlante e Saccoferreo.

Sarà possibile affrontare e catturare entrambi tra il 24 e il 26 gennaio all'interno dei raid Teracristal a cinque stelle, con il loro teratipo che sarà variabile. Per chi non lo sapesse, Codaurlante è la versione Paradosso antica di Jigglypuff caratterizzata dal doppio tipo Folletto/Psico, mentre Saccoferreo è una variante futuristica di Delibird con doppio tipo Ghiaccio/Acqua. Se non li avete ancora aggiunti al vostro Pokédex si tratta di un'occasione sicuramente da non perdere.