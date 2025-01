Apple ha rimosso TikTok e altre app di ByteDance dall’App Store per rispettare la legge

Apple ha ufficialmente rimosso TikTok, CapCut, Marvel Snap e altre app sviluppate da ByteDance dall'App Store negli Stati Uniti, dichiarando di agire in conformità con la legge nota come Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act. La legge, entrata in vigore oggi, 19 gennaio 2025, vieta l'accesso a tutte le app controllate dalla società cinese ByteDance, suscitando forti reazioni tra gli utenti e le aziende coinvolte.

Un obbligo legale senza alternative In una dichiarazione ufficiale pubblicata sul suo sito di supporto, Apple ha chiarito che, operando negli Stati Uniti, è obbligata a seguire le leggi locali. L'azienda ha specificato che le app vietate non saranno più disponibili per il download o per gli aggiornamenti sull'App Store americano, né sarà possibile effettuare acquisti in-app o nuove sottoscrizioni. Tuttavia, chi ha già installato queste app potrà continuare a utilizzarle, almeno fino a ulteriori sviluppi. Tra i bannati, anche Marvel Snap Il divieto si applica anche ai visitatori internazionali che si trovano negli Stati Uniti, i quali non potranno scaricare o aggiornare le app durante il loro soggiorno.