TikTok non è più disponibile negli Stati Uniti

Chi aveva l'applicazione installata, al momento dell'apertura ha ricevuto un messaggio con le spiegazioni del caso : "Siamo spiacenti, TikTok non è attualmente disponibile. Negli Stati Uniti è stata promulgata una legge che vieta TikTok. Purtroppo, ciò significa che per il momento non puoi utilizzare TikTok. Siamo fortunati che il presidente Trump, quando insediato, abbia detto che lavorerà con noi su una soluzione per ripristinare TikTok. Restate aggiornati."

Perché il ban?

Dopo l'approvazione del "Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Apps Act" da parte del presidente Joe Biden, una legge legata ai timori di spionaggio tramite social network da parte di potenze straniere, in particolare la Cina, a ByteDance, la compagnia che possiede TikTok, sono stati dati sei mesi di tempo per vendere il social a un'altra compagnia, non collegata al governo cinese. L'azienda ha però scelto di contestare la legge davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti, affermando che i suoi diritti, sanciti dal Primo Emendamento della costituzione, fossero stati violati. La Corte Suprema si è espressa contro ByteDance.

Donalda Trump salverà TikTok?

La legge impone all'App Store di Apple, al Play Store di Google e a qualsiasi altro negozio di applicazioni di rimuovere TikTok, pena una multa di 5.000 dollari per ogni utente che scaricherà l'applicazione. Alcuni funzionari della Casa Bianca avevano dichiarato a inizio settimana che il ban non sarebbe diventato operativo durante le ultime ore della presidenza Biden, ma TikTok ha affermato di non aver ricevuto le garanzie necessarie per garantire la sicurezza dei fornitori di servizi. TikTok ha più di 170 milioni di utenti registrati in USA.

A quanto pare, l'unica possibilità di TikTok di tornare operativo negli Stati Uniti è l'intervento del neo presidente Donald Trump, lo stesso che durante il suo mandato precedente era stato un acceso sostenitore del divieto. Sabato scorso però, ha dichiarato a NBC che probabilmente concederà una proroga di 90 giorni a TikTok dopo l'insediamento, periodo in cui ByteDance dovrà negoziare un nuovo accordo per rimanere negli Stati Uniti.