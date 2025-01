TikTok rischia uno shutdown completo negli Stati Uniti questa domenica, ma non è ancora detta l'ultima

TikTok si trova nuovamente al centro delle polemiche negli Stati Uniti, con la possibilità di un divieto federale che potrebbe portare alla chiusura completa dell'app entro questa domenica . Questa decisione deriva dalla crescente pressione legislativa per limitare l'operatività di ByteDance, la società cinese proprietaria della piattaforma, accusata di rappresentare un rischio per la sicurezza nazionale.

La lunga strada verso il possibile divieto

I problemi per TikTok negli Stati Uniti sono iniziati nel 2020, quando l'amministrazione Trump minacciò di vietare l'app a meno che non fosse venduta a una società americana. Sebbene il termine per questa misura sia stato più volte prorogato, il tema è riemerso nel 2023, portando alla firma di una legge da parte del presidente Biden, con una data di entrata in vigore fissata per il 19 gennaio 2025. Questa legge obbliga Apple e Google a rimuovere TikTok dai loro store negli Stati Uniti, impedendo nuovi download, ma lascia operativo l'accesso agli utenti esistenti. Tuttavia, recenti rapporti suggeriscono che TikTok potrebbe scegliere di chiudere completamente il servizio per gli utenti statunitensi in risposta al divieto.

Shou Zi Chew, il CEO di TikTok

In un ultimo tentativo di salvare la situazione, un senatore statunitense starebbe lavorando a un nuovo disegno di legge che potrebbe estendere di 270 giorni il termine per l'applicazione del divieto. Questa proroga darebbe a TikTok più tempo per negoziare una possibile vendita a un'azienda americana. Tuttavia, l'approvazione del disegno di legge rimane incerta e, in assenza di un intervento, lo shutdown potrebbe diventare una realtà entro pochi giorni.