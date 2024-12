Trump chiede alla Corte Suprema di posticipare il divieto su TikTok per negoziare

Donald Trump, Presidente eletto degli Stati Uniti, ha richiesto ufficialmente alla Corte Suprema di ritardare l'implementazione del divieto su TikTok per consentirgli di negoziare una soluzione politica una volta insediato. La mossa è stata formalizzata in un amicus brief presentato alla Corte, nel quale Trump afferma di avere la competenza, il mandato elettorale e la volontà politica necessari per trovare un accordo che salvi la piattaforma.

Il contesto della disputa legale Il Congresso ha recentemente approvato una legge che vieta TikTok negli Stati Uniti per ragioni di sicurezza nazionale, dando al Presidente l'autorità di rinviare l'applicazione del divieto se viene dimostrato un progresso significativo verso una soluzione, come la vendita parziale della piattaforma a un'azienda americana. Tuttavia, la scadenza per questa decisione è fissata al 19 gennaio 2025, un giorno prima dell'insediamento di Trump. Il nuovo Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump. In un memo inviato alla Corte Suprema, Trump ha chiesto di sospendere questa scadenza, sostenendo che un accordo negoziato da lui potrebbe risolvere il problema senza che la Corte debba affrontare la complessa questione del Primo Emendamento. Trump non ha fornito dettagli specifici su quale potrebbe essere l'accordo, ma è probabile che includa la vendita di una quota significativa di TikTok a un'entità americana.