Warhammer 40.000: Space Marine 2 otterrà nuovi contenuti tra PvP, modalità Orda e altro nel 2025

Focus Entertainment ha intenzione di proseguire il supporto intenso per Warhammer 40.000: Space Marine 2 nel corso del 2025, avendo intenzione di pubblicare diversi aggiornamenti ed espansioni come nuovi contenuti PvP, modalità Orda e altre novità aggiuntive.

Nel community update di questo mese, gli sviluppatori hanno effettuato una panoramica su quanto fatto in questi mesi sul gioco e mettendo in evidenza anche la notevole diffusione raggiunta dal nuovo capitolo dell'action RPG sparatutto, che ha superato i 5 milioni di giocatori registrati.

Dopo il riepilogo del 2024, Focus Entertainment è passata poi a illustrare alcuni programmi per il prossimo futuro, che a quanto pare si presenta piuttosto ricco anche per il 2025 del gioco, con diverse novità in arrivo nei prossimi mesi.