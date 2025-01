Mario Kart 9 per Nintendo Switch 2 potrebbe essersi mostrato nel trailer della console, con primi dettagli

In ogni caso, il primo trailer di annuncio di Nintendo Switch 2 potrebbe aver svelato il nuovo Mario Kart e anche alcuni dettagli riguardanti questo, ancora molto vaghi ma che verranno sicuramente chiariti nel Nintendo Direct dedicato alla console, previsto in aprile.

D'altra parte, il fatto che la nuova console Nintendo potesse essere accompagnata da Mario Kart 9 era un'ipotesi alquanto condivisa, con tanto di voce di corridoio sulla possibilità di un bundle dedicato al gioco per la macchina nel periodo di lancio, sebbene ovviamente sia ancora tutto da verificare.

Sebbene non sia stato annunciato in maniera ufficiale, l'unico gioco visibile nel primo teaser trailer di Nintendo Switch 2 sembra proprio essere Mario Kart 9 , visto che i dettagli che possono essere tratti dal video non corrispondono alle caratteristiche del capitolo attuale.

Qualche idea e tanti interrogativi

Le scene visibili a partire dal minuto 1:40 del trailer di annuncio di Nintendo Switch 2 appartengono evidentemente a un nuovo gioco, che potrebbe essere Mario Kart 9.

La pista rappresentata non fa parte del catalogo presente in Mario Kart 8 Deluxe e anche il design di personaggi e kart risulta differente.

In generale, la grafica sembra riprendere alcuni elementi più classici, con i personaggi più tondeggianti rispetto al design visto nei capitoli più recenti della serie. In particolare, spicca Donkey Kong, che pare essere tornato allo stile classico del personaggio, in linea con la rappresentazione che ne è stata fatta nel recente adattamento cinematografico Super Mario Bros. - Il film.

Inoltre, una delle inquadrature dall'alto mostra una notevole quantità di piloti in pista, facendo pensare che Mario Kart 9 supporti 24 giocatori contemporaneamente in partita, ovvero il doppio rispetto allo standard attuale.

Questo comporta probabilmente anche dei cambiamenti necessari al design dei tracciati, e quello mostrato nel video si presenta in effetti molto ampio, in grado di consentire un maggiore spazio di manovra ai tanti partecipanti alla gara.

Ovviamente sono ancora tutte supposizioni, ma è abbastanza palese come quello mostrato nel trailer di Nintendo Switch 2 sia un gioco nuovo. Attendiamo dunque eventuali informazioni sul possibile Mario Kart 9 nel prossimo periodo, compreso il fatto che sia o meno previsto come cross-gen, e dunque in uscita anche su Nintendo Switch standard.