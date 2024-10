Le tessere di ricarica del PS Store tornano disponibili in sconto su Instant Gaming: vediamo la promozione

Le tessere di ricarica del PS Store sono il modo migliore per fare acquisti digitali su PlayStation con uno sconto extra. Il problema è che non sempre sono disponibili e da vari giorni su Instant Gaming erano terminati tutti i tagli: ora per fortuna sono tornati e, se ne avete bisogno per i vostri acquisti per PS4 e PS5, vi conviene sfruttare l'occasione. Potete ad esempio acquistare una Gift Card a 60€ pagando 54,99€. È un piccolo risparmio, ma facile da ottenere in pochi istanti. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo che vedete qui sopra è quello definitivo. La promozione, ricordate, è valida al momento della scrittura: prezzo e disponibilità possono variare in qualsiasi momento. L'offerta è valida (con percentuali di sconto differenti) su vari tagli, non solo la versione da 60€.