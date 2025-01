DualSense Edge, PULSE e Portal di colore Midnight Black per PS5 sono ora in prenotazione su Amazon

Tramite Amazon Italia è ora disponibile la prenotazione dei vari dispositivi di Sony per PlayStation della linea Midnight Black. Parliamo degli auricolari wireless PULSE Explore, di PlayStation Portal, delle cuffie wireless PULSE Elite e del Controller wireless DualSense Edge, tutti in colorazione speciale nera. La data di uscita di tutti questi prodotto è il 20 febbraio 2025. Potete trovare il tutto a questo indirizzo oppure tramite i box che trovate qui sotto. Tutti i prodotti sono venduti e spediti da Amazon. Dispongono di prenotazione a prezzo minimo garantito, ovvero in caso vi sia uno sconto al prodotto dopo la vostra prenotazione, a voi verrà applicato il prezzo più basso senza dover eseguire alcuna azione. La prenotazione è gratuita e può essere cancellata in qualsiasi momento prima della spedizione.