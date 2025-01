Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii è sempre più arrembante e senza senso

Pirate Yakuza in Hawaii sembra alzare ancora di più l'asticella dell'assurdo per la serie Like a Dragon, mescolando yakuza e pirati, cosplay e animali demoniaci. Lo abbiamo provato in anteprima.

Il ninkyōdō, il rigido sistema di valori che regola i rapporti tra i membri della yakuza, ha alcuni elementi in comune con il codice dei pirati. Considerati ribelli e criminali dal resto della società, sia i clan della mafia giapponese che i bucanieri che solcavano i mari tra il 1600 e il 1700 seguivano una forte organizzazione gerarchica, onoravano una serie di regole morali e la loro appartenenza a un gruppo - che veniva sempre sopra gli interessi dell'individuo - era sottolineata da un simbolismo fatto di tatuaggi ed emblemi. Eppure, l'idea che questi due immaginari potessero convergere era assurda anche per gli sviluppatori dell'eccentrica serie Like a Dragon. L'epifania per uno spinoff a tema piratesco è arrivata soltanto un paio d'anni fa, quando il Ryu Ga Gotoku Studio stava lavorando a Like a Dragon: Infinite Wealth, ci ha raccontato il producer di Pirate Yakuza in Hawaii, Hiroyuki Sakamoto durante una presentazione stampa del gioco. "Quando a settembre 2023 abbiamo presentato Like a Dragon: Infinite Wealth, in realtà stavamo già discutendo di un gioco con Majima", ci ha spiegato. "Ci domandavamo cosa gli sarebbe successo alla fine della storia, e nel frattempo stavamo preparando il lancio di Like a Dragon Gaiden. Masayoshi Yokoyama ha così pensato che sarebbe stato divertente realizzare uno spinoff simile a tema piratesco". Goro Majima, con l'occhio bendato e la follia di un Jack Sparrow assetato di sangue, era già un perfetto pirata, e l'ambientazione hawaiiana dell'ultimo capitolo ha dato allo sviluppatore il pretesto ideale per realizzare una piccola avventura tra i mari, mentre nel frattempo all'interno del team procedono i lavori sull'intrigante Project Century, sul futuro capitolo di Virtua Fighter e, realisticamente, sul prossimo ma non ancora annunciato episodio principale di Like a Dragon.

Combattimenti esagerati e nonsense Se è vero che il rilancio di Like a Dragon nel 2020 ha portato alla serie una gradita (e da anni richiesta) ventata di freschezza, una delle critiche fatte al nuovo filone con protagonista Ichiban Kasuga riguarda i toni troppo demenziali dell'avventura. La serie Yakuza ha continuamente sguazzato nell'assurdo, con momenti comici, personaggi ridicoli e combattimenti spettacolari, eppure, in qualche modo, ha sempre mantenuto un piede nel campo del verosimile, relegando la sua pazzia a minigiochi e missioni secondarie, mentre la trama principale manteneva toni seri e drammatici. Tra zombi per strada, megalodonti nell'oceano e gigantesche evocazioni, Yakuza: Like a Dragon e Infinite Wealth hanno invece abbracciato l'aspetto più sovrannaturale della serie, e se in quel caso si tentava di giustificare con la sconfinata immaginazione di Ichiban e la sua passione per i giochi di ruolo fantasy, con Pirate Yakuza lo sviluppatore nemmeno ci prova più. "Non fatevi domande... è Majima", taglia corto Sakamoto. Durante i combattimenti Goro Majima sembra continuamente scimmiottare altri personaggi dei giochi action: un attimo prima è Dante di Devil May Cry, proiettando i nemici per aria e incatenando combinazioni infinite che sfidano le leggi della gravità; l'attimo dopo è Kratos di God of War, che lancia le sue due lame come boomerang e fa piazza pulita degli avversari con infuocati colpi ad area; oppure è Spider-Man, quando usa il suo arpione come una ragnatela per agganciare un nemico lontano e balzargli sopra in un istante. Le finisher tipiche della serie tornano per rendere le battaglie ancora più coreografiche e violente, ma in questo nuovo gioco Majima è anche in grado di far apparire dei cloni che combattono assieme a lui, oppure suonare degli strumenti demoniaci per evocare quattro divinità oscure dalle sembianze di animali, come una scimmia gigante o uno squalo.

Le divinità oscure Durante la sua avventura caraibica, Majima potrà entrare in possesso di quattro Strumenti Oscuri che suonati in combattimento permettono di evocare delle divinità demoniache. Una volta sbloccati si possono poi usare in combattimento in un istante, a patto ovviamente di aver caricato uno specifico indicatore a suon di mazzate. Medusa elettrificante Strumento oscuro: Ocarina

Animale: Meduse

Effetto: Il suono dell'ocarina di Majima evoca un gruppo di meduse che iniziano a fluttuare attorno ai personaggi, curando Majima e i suoi alleati e rallentando o paralizzando i nemici. Squalo mangiauomini Strumento oscuro: Violino

Animale: Squalo

Effetto: Dal sottosuolo spuntano uno o più squali che causano enormi danni ai nemici che riescono ad azzannare. Il numero di squali aumenta se si affrontano più avversari, portando a scene di totale caos nelle battaglie più affollate. Volatile ciclonico Strumento oscuro: Sassofono

Animale: Pappagallo

Effetto: Majima evoca un gigantesco pappagallo ara macao che vola in mezzo ai nemici e battendo le ali crea dei vortici d'aria che spazzano via interi gruppi di avversari e gli fa danno continuato. Ottimo per sfoltire le battaglie più affollate. Scimmia sadica Strumento oscuro: Chitarra

Animale: Scimpanzé

Effetto: Una grossa scimmia appare nel campo di battaglia combattendo al fianco di Majima e dei suoi compagni. La portata dei suoi attacchi è limitata ma con poderosi e rapidi colpi mette K.O. i nemici in un attimo.

Cane pazzo, pazzo cane Scoprire cos'è successo al Cane Pazzo di Shimano e aiutarlo a ritrovare la memoria ci porterà lungo un percorso puntellato come al solito da colpi di scena, intrighi criminali, momenti drammatici e rapporti profondamente umani tra i personaggi, ma è chiaro che, mai come stavolta, per il Ryu Ga Gotoku Studio il divertimento venga prima di qualsiasi velleità narrativa. Con Pirate Yakuza in Hawaii, la serie Like a Dragon diventa un hack'n'slash frenetico e con un inaspettato spessore: si possono eliminare eserciti di avversari martellando distrattamente un tasto, quasi fosse un vecchio Dynasty Warriors, ma tanti nemici sono più coriacei e non mancano boss facoltativi in cui il ritmo cambia e la posta in gioco sale. In Pirate Yakuza in Hawaii si possono equipaggiare diversi tipi di anelli per ottenere potenziamenti e bonus in combattimento. In maniera simile ai classici indumenti, alcuni anelli possono andare solo su dita specifiche, portando a fare una selezione attenta di quali indossare Diventa importante schivare e parare al momento giusto, sbilanciare l'avversario con una parata e saper sfruttare le combo e le abilità acrobatiche di Majima (se ne sbloccano a decine spendendo i punti esperienza accumulati). Il risultato è un gioco sicuramente più fresco di quanto potesse essere Like a Dragon Gaiden, ma anche un'anomalia per la serie, che ormai sembra essere per il team giapponese una fucina di sperimentazioni per nuovi generi e le idee di gameplay. Ma l'avventura con Majima è un distillato di pura follia, un circo di assurdità e personaggi fuori di testa, in cui combatti nemici a fil di spada, dai da mangiare a una mucca, partecipi a un raduno di una idol, passi tempo ai fornelli, prima di trovarti a sparare con un bazooka a una flotta di pirati-robot armati di cannoni-laser. Oltre ai cabinati in sala giochi - dove trovare classici come Virtua Fighter 3tb e Sega Racing Classic 2 - si potrà giocare a vecchi titoli per Master System e SG-1000, come Alex Kidd in Miracle World e Fantasy Zone, con tanto di supporto a due giocatori o la possibilità di selezionare la versione giapponese Se a questo strambo gioco seguiranno altre avventure con Majima protagonista, per il momento, non sembra essere nei piani del Ryu Ga Gotoku Studio. "A differenza di Like a Dragon Gaiden, che raccontava la storia prima degli eventi di Infinite Wealth, questo gioco è più una sorta di epilogo che vuole spiegare cos'è successo a Majima", ha spiegato Sakamoto. "La nostra speranza, un po' come Gaiden, è che possa avvicinare anche un pubblico nuovo alla serie". Quello che è poco chiaro è se il Goro Majima di Pirate Yakuza sarà presentato perlopiù come un clown un po' ridicolo, un personaggio macchiettistico, o se gli sviluppatori proveranno ad approfittare della sua prima avventura come unico protagonista per dargli un po' di gravitas, riportando alla luce quella versione del personaggio più seria che molti appassionati avevano conosciuto e apprezzato in Yakuza 0.

Le ambientazioni di Pirate Yakuza in Hawaii La storia di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii porterà la ciurma di Goro a visitare quattro ambientazioni principali, separate l'una dall'altra dall'oceano caraibico e da piccole isole del tesoro che nascondono forzieri e nemici da combattere. Rich Island: è l'isola su cui si risveglia Majima all'inizio del gioco, naufragato e trascinato a riva senza memoria del suo passato. A dispetto del nome, si tratta di un luogo abitato da pescatori poveri e pirati miserabili, che si riuniscono al bar di Jason Rich, il padre del bambino con cui Majima fa amicizia.

è l'isola su cui si risveglia Majima all'inizio del gioco, naufragato e trascinato a riva senza memoria del suo passato. A dispetto del nome, si tratta di un luogo abitato da pescatori poveri e pirati miserabili, che si riuniscono al bar di Jason Rich, il padre del bambino con cui Majima fa amicizia. Nele Island: apparsa già in Like a Dragon: Infinite Wealth, Nele Island è l'isola sulla quale fa base il gruppo religioso dei Palekana, che venera una divinità hawaiana dei vulcani. Qui i religiosi convivono con gruppi di ex-yakuza, mentre l'isola è stata trasformata in una discarica per i rifiuti radioattivi.

apparsa già in Like a Dragon: Infinite Wealth, Nele Island è l'isola sulla quale fa base il gruppo religioso dei Palekana, che venera una divinità hawaiana dei vulcani. Qui i religiosi convivono con gruppi di ex-yakuza, mentre l'isola è stata trasformata in una discarica per i rifiuti radioattivi. Honolulu City: altra ambientazione riprese da Infinite Wealth, è una delle città principali delle Hawaii, piena di turisti, negozi e attività. Ci si può spostare da un punto all'altro con un servizio di segway chiamato Street Surfer.

altra ambientazione riprese da Infinite Wealth, è una delle città principali delle Hawaii, piena di turisti, negozi e attività. Ci si può spostare da un punto all'altro con un servizio di segway chiamato Street Surfer. Madlantis: probabilmente l'attrazione principale di Pirate Yakuza in Hawaii, è l'equivalente piratesco del Castello visto in Like a Dragon Gaiden. Un'isola segreta che è in realtà un enorme casinò costruito in un cimitero di navi e gestito da un gruppo di criminali. Qui c'è il Colosseo, dove i capitani e le loro ciurme si danno battaglia a colpi di cannonate.

La ciurma e le battaglie navali Stabilito che avrebbe riciclato le Hawaii di Infinite Wealth per un'avventura a tema piratesco, il Ryu Ga Gotoku Studio ha immediatamente affrontato la necessità di sviluppare un sistema per navigare nell'oceano e combattere in battaglie navali, una novità assoluta per la serie. Tasti dorsali e grilletti vengono usati per scegliere quali bocche di fuoco attivare, tra fucili frontali o i cannoni posizionati a babordo e a tribordo. Al timone della nave, Goro Majima può solcare i mari e spostarsi da un'isola all'altra, attraversando tempeste e incontrando delfini e balene Non c'è alcuna ambizione simulativa qui, sia ben chiaro: il galeone può accelerare attivando un turbo o addirittura derapare durante i combattimenti, in modo da posizionarsi immediatamente su un fianco e fare fuoco alle navi nemiche; si può usare l'arpione per saltare sull'albero maestro e lanciare missili alle altre navi, o si può lasciar andare il timone per dedicarsi a riparare la nave qualora dovesse prendere fuoco o essere troppo danneggiata. Non c'è una gestione delle vele e il vento non ha alcuna influenza sulle traversate, ma non è raro essere sorpresi da forti tempeste, con vortici marini o violenti fulmini che possono abbattere la nave. La Goromaru, la nave di Majima, potrà essere personalizzata esattamente come per il suo capitano si potrà cambiare abbigliamento, sostituendo polene, cannoni e vele, e dando al galeone un look più tradizionale o uno più eccentrico e pacchiano. La componente navale in Pirate Yakuza è quasi un gioco a sé stante, e la personalizzazione non si limita alla sola estetica del vascello. La nave di Goro Majima può essere personalizzata esteticamente fino ad avere fette di pizza al posto delle vele o simboli che omaggiano Kamurochō e il passato della serie. Si possono salvare poi diversi preset per passare in un attimo da una nave all'altra Si può cambiare la tipologia di armi e la loro collocazione - magari scegliendo di posizionare dei lanciafiamme a babordo e una batteria di cannoni tradizionali a tribordo, senza contare la necessità di gestire quali membri della ciurma assegnare ai cannoni e quali schierare durante gli arrembaggi, quando si decide di abbordare una nave e il combattimento si sposta sul ponte. Si tratta di una variante marinaresca del sistema Sujimon e di altri minigiochi apparsi nei capitoli precedenti di Like a Dragon. Nel corso dell'avventura si possono reclutare nuovi membri della ciurma, ognuno coi suoi punti di forza e le sua abilità, assegnandoli alla nave per essere più performanti durante la navigazione e i combattimenti. La trama principale e le attività secondarie del gioco porteranno a navigare da un'isola all'altra, con qualche detour per raccogliere relitti e oggetti sparsi in mare, o per visitare promettenti isole del tesoro. La componente gestionale della Goromaru: i membri della ciurma assoldati vanno assegnati ai diversi ruoli a seconda delle loro abilità e punti di forza Gli scontri navali troveranno la loro massima espressione nel Colosseo, un'arena piena d'acqua che è l'attrazione principale dell'assurda isola di Madlantis. Scegliendo tra quattro modalità differenti (tra cui un torneo di difficoltà sempre crescente), si affrontano altre ciurme a colpi di cannonate e arrembaggi, trovandosi davanti flotte che per stravaganza farebbero impallidire i più assurdi pirati di One Piece. Insomma, sarà anche un capitolo "minore", un bizzarro spinoff con ambientazione piratesca e meccaniche hack'n'slash, ma Pirate Yakuza per contenuti dà tutt'altro l'impressione di essere un gioco striminzito. Anzi, eredita, ricicla e reimmagina un ventennio di idee, minigiochi e sistemi, per un'avventura che secondo il team di sviluppo terrà impegnati per almeno una quindicina d'ore se ci si concentra sulla trama principale (un po' più di Like a Dragon Gaiden ma prevedibilmente molto meno di Infinite Wealth).

Da beat'em up a RPG a turni, la serie Like a Dragon prosegue il suo camaleontico viaggio esplorando ora il genere hack'n'slash. L'avventura piratesca di Goro Majima promette di essere tanto caotica, esuberante e folle quanto il suo iconico protagonista, con un mare di attività, combattimenti e minigiochi che strizzano l'occhio a chi sa abbandonare ogni logica per lasciarsi trasportare dalle onde dell'assurdo. Tra cannonate contro pirati-robot, karaoke di canti marinareschi, pappagalli demoniaci e galeoni che derapano tra tempeste furiose, l'auspicio è però che questa prima avventura dedicata interamente a Majima non si limiti a farne un generatore di meme, balletti e cosplay, ma sappia anche mettere in luce l'orgoglio e l'umanità del leggendario cane pazzo di Shimano. Nel frattempo, yo-ho-ho e una bottiglia di... sakè.