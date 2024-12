Project Century, quello che sappiamo sul nuovo gioco degli autori di Like a Dragon

Il titolo è provvisorio , certo, e nulla esclude che alla fine SEGA decida di collocare in qualche modo questo affascinante action dall'ambientazione vintage all'interno dell'universo di Yakuza. Per il momento, tuttavia, possiamo solo limitarci ad analizzare ogni minimo dettaglio di questa presentazione a sorpresa, nella speranza di saperne presto di più.

Era da molto tempo che ci si chiedeva quando e se il Ryu Ga Gotoku Studio si sarebbe dedicato a un progetto che non fosse un nuovo capitolo di Like a Dragon e durante l'ultima edizione dei The Game Awards abbiamo ricevuto una spettacolare risposta con il trailer d'esordio dell'ancora misterioso Project Century .

Fra le vie di Tokyo si respirava insomma un grande entusiasmo: i primi interventi militari ai danni dell'esercito tedesco si erano rivelati un successo e l'impero si trovava in una posizione di vantaggio, nonostante il paese stesse vivendo di fatto un non facile periodo di transizione dopo la fine dell'era Meiji e dello shogunato. Con questi presupposti, che tipo di storia intende raccontare Project Century?

Giappone, 1915 : un'epoca particolarmente significativa per l'impero nipponico, appena entrato in guerra in qualità di alleato della Triplice Intesa e determinato a portare avanti le proprie mire espansionistiche ai danni della Cina. È infatti l'anno delle famose Ventuno Richieste, che puntavano a trasformare la repubblica cinese in un mero "stato satellite" al servizio delle politiche giapponesi.

Arriva quindi il protagonista di Project Century, un uomo ancora avvolto dal mistero , ma che evidentemente ha più di un conto in sospeso, a giudicare dal fatto che viene immediatamente individuato e raggiunto da dei balordi che lo prendono a pugni: alcuni di loro hanno la peggio e finiscono a terra, tartassati dai colpi, ma lo scontro appare incerto e non si risolve in questa scena.

Messa in atto questa sorprendente trasformazione, che passa da quello che sembrava un filmato d'epoca in bianco e nero a una colorazione mista, di base seppia, ma con diverse concessioni alla vivacità delle tonalità più calde, la telecamera si sofferma sui dettagli della suggestiva carrellata: i banchetti del ramen per strada, le donne in abito classico, la corriera che attraversa lo scenario, alcuni suonatori di strada.

Nel passaggio dal bianco e nero al colore, due cose colpiscono immediatamente: da un lato l'assoluta ricchezza visiva di questa ambientazione , che lascia senza fiato e dona all'esperienza una limpida connotazione "next gen"; dall'altro l'accompagnamento musicale, che parte con un brano tradizionale suonato da uno shamisen per diventare poi un pezzo swing cantato in inglese.

Il trailer mostrato durante i The Game Awards 2024 si apre con un tipo di sequenza a cui i fan della serie Yakuza sono ben abituati, con la ripresa dall'alto di una strada commerciale che si rivela subito particolarmente vivace e affollata. Ci troviamo però nel 1915, non nel 2005 come nella prima avventura di Kazuma Kiryu, e lo scenario che si para di fronte ai nostri occhi è dunque sostanzialmente diverso.

Combattimenti e ancora combattimenti

Mentre il brano swing continua a suonare, ritroviamo quello che crediamo essere il protagonista che passeggia in compagnia di una donna, in un momento di tranquillità, ma la sequenza viene rapidamente sostituita da un altro combattimento, che avviene in questo caso sotto una pioggia battente e mette in mostra un grado di violenza piuttosto spinto, che generalmente non appartiene alla serie Like a Dragon.

Una sequenza di combattimento sotto la pioggia in Project Century

Vediamo infatti il protagonista che brandisce due grossi levachiodi, utilizzandoli per parare i colpi di coltello e di mazza dei suoi avversari, per poi affondare a sua volta devastanti attacchi; quindi intento a fracassare una bottiglia sulla testa di un nemico, trafiggendo l'addome di un altro uomo con ciò che rimane dell'oggetto di vetro, mentre il sangue sgorga copioso.

Alcune dinamiche fanno pensare a un gioco di ruolo di stampo action piuttosto che a un brawler arcade, ma ora come ora siamo nell'ambito delle pure e semplici speculazioni e non c'è tempo per ragionarci che arrivano ulteriori scene di lotta: prima contro un enorme boss che tenta di colpire il nostro personaggio con una gigantesca mazza, producendo scintille sul pavimento di quella che sembra una acciaieria.

Lo scontro con quello che sembra un boss in Project Century

A questo punto arriva un secondo colpo e il protagonista del trailer lo blocca, ma resta sbilanciato e mostra inevitabilmente il fianco a un ulteriore attacco del nemico, che con un calcio lo stende. Le ultime due scene di combattimento vedono l'uomo sferrare un pugno volante e piantare un coltello nel collo di un avversario ormai in ginocchio, probabilmente nell'ambito di una esecuzione.