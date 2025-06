Persona 4 Revival e Stranger Than Heaven hanno una finestra di uscita indicativa: armatevi di pazienza

Persona 4 Revival e Stranger Than Heaven sono due dei giochi in sviluppo presso gli studi di Sega ad aver attirato molta attenzione da parte del pubblico. Entrambi sono attualmente sprovvisti di una data o finestra di lancio precisa , ma l'ultimo report pubblicato dalla compagnia giapponese ci offre almeno qualche indicazione in merito.

Cosa sappiamo dei nuovi giochi di Atlus e RGG Studio?

Persona 4 Revival è stato annunciato durante l'Xbox Games Showcase dello scorso 8 giugno, con un brevissimo teaser trailer. Sappiamo che sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S e che si tratterà di un remake, proseguendo così la strategia di rimodernare e rilanciare i vecchi capitoli della serie, iniziata con Persona 3: Reload lo scorso anno.

Stranger Than Heaven, invece, è il nuovo progetto di Ryu Ga Gotoku Studio, il team dietro la serie Yakuza / Like a Dragon. È stato annunciato ai The Game Awards 2024 con il nome provvisorio Project Century, e lo abbiamo rivisto in azione con un nuovo trailer mostrato poche settimane fa durante il Summer Game Fest 2025.

Al momento sappiamo che si tratta di un action-adventure investigativo ambientato in una versione alternativa del Giappone del primo Novecento, e segue le vicende di Mako Daito, un uomo misterioso dai tratti nipponici ma con occhi azzurri, coinvolto in eventi che mescolano combattimenti brutali, scelte morali e indagini.