Morsels, abbiamo provato un assurdo roguelite tra The Binding of Isaac e i Pokémon

È inutile anche cercare di razionalizzare la storia che fa da sfondo alla vicenda: delle creature aliene chiamate Morsel arrivano sulla Terra sotto forma di potentissime carte. Un gruppo di spietati gatti capitalisti se ne appropria per ascendere al potere. Il nostro protagonista è un topino sbilenco che sale in città dalle fogne e, con l'aiuto dei Morsel, cerca di detronizzare i felini. E nel frattempo di mettere da parte un po' di formaggio. Il tutto con un contorno di personaggi ancora più assurdi, come uno slime che ti abbraccia e ti incoraggia all'inizio di ogni run o un barracuda che gestisce un banco dei pegni. E questo è solo l'inizio.

Morsels è un videogioco realizzato da Furcula, sviluppatore canadese, e prodotto da Annapurna. Sulla carta è proprio un roguelite che ha qualche ibridazione con il genere dei bullet hell. Per qualche verso - tra cui l'estetica sopra le righe - potrebbe ricordare l'immortale The Binding of Isaac , ma con una visione ancora più lisergica e allucinata. Sì, lo sappiamo che è difficile da immaginare, ma fidatevi di chi ci è passato.

Pochissime esperienze nel mondo dei videogiochi (ma possiamo anche allargare il cerchio) sono più strane delle prime partite a Morsels. E dire che, in soldoni, questo non è altri che l'ennesimo roguelite che il mercato degli indie ci ha proposto durante lo Steam Next Fest, ma nonostante qualche sprazzo di riconoscibilità - fondamentale per orientarsi nel caos- è proprio difficile appiccicarci una chiara etichetta sopra . Servono almeno una decina di partite prima di capirci qualcosa. Qualsiasi cosa. E anche in questo caso, molte delle dinamiche che abitano Morsels e che riguardano il topo protagonista, restano misteriose.

Un primo approccio traumatico

Come dicevamo, il nostro topolino deve risalire in città dalle fogne in compagnia di un Morsel. All'inizio della partita scegliamo una tra le due carte che ci vengono proposte: la prima rappresenta Widsel, una sorta di margherita che spara proiettili in diagonale; l'altra carta è quella di Gomsel che sembra... be', sembra proprio qualcosa che si troverebbe nelle fogne di una città. Gomsel spara una raffica di proiettili dritto davanti a sé. Entrambe le creature hanno un certo numero di colpi che possono lanciare prima di rimanere a secco e di dover attendere per attaccare nuovamente. Inoltre hanno un colpo speciale, offensivo quello di Widsel, difensivo quello di Gomsel. Fin qui tutto chiaro, ma la cosa più difficile di Morsels non è padroneggiare l'utilizzo delle sue creature, semplice specialmente per i veterani del genere che magari hanno trascorso molte ore in compagnia di The Binding of Isaac, dal momento che i proiettili sparati sembrano proprio le lacrime del povero bimbo di Edmund McMillen. La cosa difficile è cercare di decifrare il mondo di Morsels.

Tanto per fare un esempio: in ogni livello troviamo una margherita che spunta solitaria vicino all'ingresso del dungeon. Se lo raccogliamo, questo fiore si piazza sulla testa del nostro Morsel e rappresenta essenzialmente uno scudo che viene eliminato al primo colpo nemico. Ma il gioco non te lo dice esplicitamente.

Succede lo stesso anche per i potenziamenti che vengono elargiti a ogni piano e che sono incomprensibili semplicemente guardandoli: un gigantesco bulbo oculare, un grappolo d'uva, un bullone, una tavoletta di cioccolato semi mangiata, un tappo a vite. Quando li raccogli il gioco ti dà una descrizione vaga e non semplice da afferrare. Bisogna provare sulla propria pelle l'effetto di molti di essi. Proprio come succedeva in Isaac.

Quale power up mi piace tra: l'incomprensibile tappo o il misterioso buco nero?

Eppure non è che ci sia qualche strano twist sotto, anzi: una volta decifrate le meccaniche base - e fatta eccezione per il carattere criptico dei power up - Morsels procede in maniera abbastanza placida. Almeno fino all'imprevedibile sgambetto successivo. C'è uno dei mostri che possiamo catturare, per esempio, che è un verme capace di accumulare i proiettili di fuoco che emette dalla coda, per poi spararli tutti insieme ai nemici. Se però ci si volta troppo velocemente e si toccano i proiettili, si subisce un danno. Questa meccanica di "fuoco amico" non esiste in nessun'altra circostanza del gioco; ne soffre solo questo verme, ma finché non ci si sbatte letteralmente il muso è impossibile accorgersene.