Lo stranissimo Morsels annunciato durante l’Indie World

Nel corso dell'Indie World di oggi, Annapurna Interactive ha annunciato Morsels, uno strano sparatutto roguelike in uscita a febbraio 2025. Il personaggio principale è un topo mutaforma che va a caccia di morsel per ottenere delle nuove trasformazioni. Nel video di presentazione mostrato durante l'evento, lo abbiamo visto diventare una cacca rosa, una specie di insetto e altro ancora.

In generale stiamo parlando di un roguelite con visuale a volo d'uccello, sviluppato da Furcula, in cui si raccolgono creature per trasformarsi a piacimento.

Oltre che su Nintendo Switch, Morsels uscirà anche su PC, PlayStation 5, Xbox Series X e S.