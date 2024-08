Il trailer di Rune Factory: Guardians of Azuma svela il periodo di uscita e le piattaforme

Al Nintendo Direct Partner Showcase è stato annunciato Rune Factory: Guardians of Azuma , in arrivo nella primavera 2025 su Nintendo Switch e PC .

Il trailer di Rune Factory: Guardians of Azuma

La descrizione ufficiale recita: "Il classico gioco d'azione e simulazione di vita amato dai fan di Rune Factory di tutto il mondo viene reimmaginato in Guardians of Azuma, una nuovissima avventura ambientata nelle terre orientali di Azuma. Un tempo terra fiorente, questa regione mai vista prima è stata colpita da una terribile calamità. Gli dei della natura sono scomparsi, causando l'inaridimento della terra e la sofferenza della popolazione. Per la prima volta, vestite i panni di un Danzatore della Terra e fate appello a poteri unici per combattere i mostri malati e riportare la terra, la gente, i villaggi e persino gli dei al loro splendore naturale."

Cosa ne pensate del trailer di presentazione di Rune Factory: Guardians of Azuma?