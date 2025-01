Rune Factory: Guardians of Azuma ha ora una data di uscita su PC e Nintendo Switch

Gli editori Marvelous, Marvelous USA e Marvelous Europe hanno annunciato che Rune Factory: Guardians of Azuma sarà pubblicato per Nintendo Switch e PC via Steam il 30 maggio .

Cosa sappiamo di Rune Factory: Guardians of Azuma

L'editore spiega con un comunicato ufficiale, in traduzione: "Il classico gioco di ruolo d'azione e simulazione di vita amato dai fan di Rune Factory di tutto il mondo viene riproposto in Guardians of Azuma. Questa nuovissima avventura si svolge nell'inedito paese orientale di Azuma, dove assumerete i poteri del Danzatore della Terra e combatterete contro la corruzione che si sta diffondendo in tutta Azuma per riportare la speranza in questa terra un tempo prospera."

Una sezione di coltivazione di Rune Factory: Guardians of Azuma

"Scegliete uno dei due protagonisti i cui destini sono intrecciati da forze misteriose. Utilizzate i tesori sacri per combattere le molteplici forme della peste e riportare la gente, e persino gli dei, al loro splendore naturale. L'agricoltura è un'attività che va oltre il semplice appezzamento di terreno, in quanto potrete ricostruire interi villaggi e coltivare nuovi alleati e risorse lungo il percorso. Esplorate i villaggi a tema stagionale, fortemente ispirati alla cultura tradizionale giapponese, ognuno dei quali presenta nuovi festival e nuovi personaggi preferiti dai fan, oltre ad affascinanti storie d'amore. Abbraccia il tuo destino. L'avventura di un nuovo mondo vi aspetta."

In Rune Factory: Guardians of Azuma non dobbiamo solo coltivare ma ricostruire interi villaggi, posizionando edifici e spingendo le persone a tornare a vivere in zona e aiutare nella costruzione. Vi lasciamo infine al precedente trailer di annuncio di Rune Factory: Guardians of Azuma.