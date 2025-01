Microsoft Gaming è "in crisi" e la maggior parte del mercato "non vuole un Game Pass", dice un report

I servizi in abbonamento nel mondo videoludico sono abbastanza la norma oramai. Sony PlayStation ha PS Plus - che a vari livelli propone giochi, tra selezioni mensili e cataloghi in regolare ampliamento -, Nintendo ha Switch Online - che punta in particolar modo sul retrogaming ma include anche espansioni di giochi famosi - e infine Microsoft ha Xbox Game Pass, che dispone di un paio di cataloghi (tra base e Ultimate) che permettono di giocare a tanti videogiochi, compresi titoli pubblicati al lancio.

È chiaro che il mercato videoludico desidera ardentemente un sistema di distribuzione in stile Netflix, giusto? Non tutti la pensano così, in realtà. La compagnia di analisi Macquarie Science and Technology Fund afferma infatti che "la maggior parte del mercato dei giochi non vuole un game pass".