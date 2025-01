I problemi di Assassin's Creed Origins e Valhalla su Windows sono stati risolti dopo 2 mesi

Ubisoft afferma che il problema è stato risolto in due aggiornamenti Steam per Assassin's Creed Origins e Valhalla. "Questa patch risolve i problemi di compatibilità con l'aggiornamento 24H2 di Windows 11", si legge nel testo di entrambi gli aggiornamenti.

Cosa è successo con le versionie Windows 11 di Assassin's Creed

Microsoft ha iniziato a distribuire la versione 24H2 di Windows 11 l'anno scorso e non è passato molto tempo prima che i giocatori iniziassero a notare alcuni problemi piuttosto gravi con la funzionalità di diversi giochi Ubisoft. Molti di questi problemi sono stati prontamente risolti, ma per qualche motivo la compagnia francese non è stata in grado di risolvere il tutto in tempi rapidi con i capitoli più recenti, come su Assassin's Creed Origins e Assassin's Creed Valhalla.

A novembre Microsoft ha confermato che il 24H2 causava la "mancata risposta di alcuni giochi Ubisoft all'avvio, al caricamento o durante il gioco attivo".

Ovviamente, due mesi di ingiocabilità hanno causato una grossa ondata di recensioni negative su Steam che hanno fatto precipitare le valutazioni recenti di entrambi i giochi da "Molto positivo" a "Nella media".

Ovviamente la speranza è che Assassin's Creed Shadows non abbia problemi di questo tipo. Segnaliamo poi che Assassin's Creed 4 Black Flag Remake è spuntato su LinkedIn e pare che ci siano anche novità di gameplay.