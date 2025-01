Microsoft sta licenziando dipendenti, anche nella divisione gaming

Segnaliamo anche che recentemente la testata Business Insider aveva segnalato che sono in arrivo dei licenziamenti in tutta l'azienda basati sul grado di prestazioni dei dipendenti. Questi licenziamenti che vi stiamo segnalando oggi sono aggiuntivi rispetto a tali allontanamenti.

I pochi dettagli sui licenziamenti di Microsoft

Una delle persone a conoscenza della questione ha dichiarato che i dipendenti hanno iniziato a ricevere martedì le notifiche di licenziamento nell'unità di sicurezza di Microsoft. Il gruppo è diretto da Charlie Bell, un ex dirigente di spicco del settore cloud di Amazon, che ha stupito il settore quando ha lasciato Microsoft nel 2021 per dirigere un rinnovato sforzo di cybersecurity.

Phil Spencer

Non abbiamo molte informazioni al momento e, per quanto riguarda il settore dei videogiochi, non è chiaro che tipo di impatto avrà sugli Xbox Game Studios. In questo caso, perlomeno, non abbiamo l'impressione che si parli di chiusure di team.

Speriamo ovviamente che le persone licenziate abbiano modo di trovare lavoro quanto prima. Rimanendo in tema, vi segnaliamo che Project 8 è stato cancellato da 11 bit studios, che ora effettua licenziamenti.