Project 8 è stato cancellato da 11 bit studios, che ora effettua licenziamenti

11 bit studios ha cancellato Project 8, un gioco in Unreal Engine che il team di sviluppo autore di This War of Mine e Frostpunk aveva presentato tre anni or sono, ma che da allora era rimasto completamente avvolto dal mistero.

Come conseguenza di questa decisione ci sono stati inevitabilmente dei licenziamenti, di cui però ancora non si conosce l'entità: tutto ciò che sappiamo è che al progetto , partito nel 2018, lavoravano trentasette persone, a fronte di un investimento finora pari a 11,8 milioni di dollari.

Oltre la metà di loro, ha dichiarato il presidente Przemysław Marszal, è stata assegnata a nuove mansioni all'interno dell'azienda, mentre chi ha subito un licenziamento si vedrà riconosciuti gli ormai tradizionali pacchetti che includono liquidazione, assistenza nella ricerca di un nuovo impiego e supporto psicologico.