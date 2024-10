The Alters è stato rinviato, ecco il nuovo periodo di uscita per l'interessante survival di 11 bit studios

11 bit Studios ha annunciato di aver rinviato The Alters, il suo nuovo gioco survival, con un nuovo periodo di uscita che ora è fissato per il primo trimestre del 2025, spostando dunque il lancio dalla fine del 2024 all'anno prossimo.

"I tempi di produzione di The Alters erano molto stretti", ha spiegato il presidente di 11 bit studios, Przemyslaw Marszal, in un comunicato stampa in cui viene annunciato il cambio di programma. "C'era incertezza sul fatto che gli sviluppatori avrebbero avuto abbastanza tempo per completare tutto il lavoro con la qualità che tutti ci aspettiamo. Dopo tanti anni di produzione, il rischio che il gioco presenti delle carenze è assolutamente da evitare per noi".

Come conseguenza, il team ha giustamente deciso di spostare l'uscita di The Alters al 2025, con l'idea di lanciarlo comunque all'interno del primo trimestre dell'anno, dunque con un posticipo non troppo lungo, che dovrebbe risolversi con un lancio entro il prossimo marzo.