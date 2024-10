3 mesi gratis di Amazon Audible fino a questa sera: reclamate l'offerta ora prima che scada

Oggi - 2 ottobre - è l'ultimo giorno per sfruttare la promozione di Amazon Audible. Il servizio per ascoltare audiolibri è ora disponibile in versione gratuita nel pacchetto da tre mesi, se rispettate le condizioni. Avete tempo per reclamare l'offerta fino alle 23:59 di oggi, quindi non perdete tempo. Per vedere se la promozione è valida per il vostro account, vi basta cliccare su questo link, oppure usare il box che trovate poco sotto. Il risparmio è di 29,97€. Per poter usare questa versione gratuita da 90 giorni è necessario prima di tutto non essere già abbonati. Inoltre, non dovete aver usato una versione di prova negli ultimi 12 mesi. Ricordate poi che una volta iniziata la prova gratuita, il rinnovo automatico è attivo: se non volete proseguire dopo i mesi gratuito, dovrete ricordarvi di disdire in tempo.