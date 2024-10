Palworld avrà un gioco mobile pubblicato da Krafton: cosa succederà con Nintendo?

A quanto pare, Krafton ha siglato un accordo di licenza con PocketPair per pubblicare un nuovo gioco mobile della serie Palworld, e il pensiero va subito all'attuale situazione complessa in cui si trova il titolo in questione, considerando che Nintendo ha appena effettuato il suo atteso attacco legale.

Nonostante la situazione delicata, sembra che Palworld prosegua comunque il suo percorso, avendo recentemente annunciato anche la versione PS5 e ora questo nuovo accordo con Krafton, che arriva dopo quello registrato in precedenza con Sony e Aniplex per espandere il franchise con Palworld Entertainment, in nuove direzioni multimediali.

Per il momento non ci sono ulteriori dettagli, ma secondo l'accordo diffuso la compagnia coreana che pubblica PUBG dovrebbe occuparsi dell'espansione della proprietà intellettuale sulle piattaforme mobile, verosimilmente con un gioco appositamente sviluppato.