Palworld Entertainment è la joint venture di Sony Music, Aniplex e Pocket Pair

Essendoci il coinvolgimento diretto di Sony, immaginiamo che l'operazione fungerà da preambolo per l'inevitabile e tanto chiacchierato arrivo di Palworld su PS5 , ma non si limiterà assolutamente a quello: l'intenzione è di espandere la proprietà intellettuale.

Un brand che vale parecchio

Con i suoi 25 milioni di giocatori al mese, Palworld si pone senza dubbio come uno dei più limpidi e clamorosi successi degli ultimi anni, ed è ovvio che Pocket Pair (ma anche altre aziende) voglia approfittare di questa incredibile popolarità.

Alla luce del fatto che non c'è stato ancora un reclamo ufficiale da parte di The Pokémon Company e Nintendo in merito alle pur palesi somiglianze fra i due franchise, sono dunque partite collaborazioni importanti, in questo caso con Sony, per espandere il brand.

Allo stato attuale, Palworld ha venduto 12 milioni di copie su Steam e può contare su 7 milioni di giocatori su Xbox Game Pass.