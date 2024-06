Pokémon contro Palworld? Non c'è stato ancora un reclamo ufficiale, dice Pocket Pair

"Non è successo assolutamente niente", ha spiegato Takuro Mizobe, capo di Pocket Pair, ai microfoni di Game File. "Nintendo e The Pokémon Company non ci hanno comunicato nulla. Naturalmente amo la serie Pokémon e la rispetto : la mia generazione è cresciuta con quei personaggi."

Gli sviluppatori di Palworld hanno rivelato che non c'è stato ancora un reclamo ufficiale da parte di The Pokémon Company in merito all'eccessiva somiglianza del gioco con Pokémon. La casa giapponese aveva manifestato l'intenzione di condurre delle indagini sei mesi or sono.

Un silenzio inspiegabile

Come accennato in apertura, The Pokémon Company ha annunciato di voler condurre delle indagini su Palworld lo scorso gennaio, sulla base di "diverse segnalazioni" da parte degli utenti e con l'intenzione di "prendere le appropriate misure" in merito a eventuali violazioni del copyright.

Alcuni buffi Pal di Palworld

Che accada qualcosa sul piano legale o meno, Pocket Pair ha rivelato negli scorsi giorni che Palworld non arriverà su Nintendo Switch soprattutto per una questione di limitazioni tecniche: bisognerebbe ridurre in qualche modo l'esperienza rispetto a quanto visto su PC e Xbox.

Sembra invece che l'edizione PS5 si farà, andando dunque ad accontentare i tantissimi utenti della piattaforma Sony che da tempo aspettano notizie in merito a un'eventuale conversione del gioco.

Allo stato attuale Palworld ha totalizzato 25 milioni di giocatori in un mese, ma continua a macinare numeri in maniera impressionante.