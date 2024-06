Palworld in arrivo su PS5? Pocketpair sembra indicare la versione PlayStation in un post su X

Il post è quello che vedere qui sotto, nel quale Bucky, il community manager di PocketPair, ha scritto un generico messaggio d'amore per Palworld utilizzando vari cuoricini bianchi, verdi e neri, aggiungendo poi: "voglio aggiungere altri cuori, ma non sono sicuro di quale colore utilizzare... che ne dite di..." Aggiungendo quindi altri due cuori di colore azzurro .

Secondo un'interpretazione che sta andando per la maggiore di un messaggio alquanto sibillino da parte dell'account ufficiale del gioco, Pocketpair potrebbe aver svelato la versione PS5 di Palworld , sebbene non si tratti affatto di un'informazione chiara, per il momento.

Un indizio sul colore di PlayStation?

Tanto è bastato a molti per vedere un chiaro riferimento a PlayStation nella coppia di cuori azzurri aggiunti, essendo un po' il colore tipico della piattaforma in questione.



In effetti, per come è impostato il messaggio sembra proprio che Bucky abbia voluto inserire un qualche indizio in questo post, e l'interpretazione fatta da molti utenti potrebbe avere senso, ricordando peraltro alcuni vaghi messaggi a base di colori fatti anche da Rare prima dell'uscita di Sea of Thieves su PS5.

Considerando l'enorme successo raggiunto da Palworld, rivelatosi un vero e proprio fenomeno tra Steam e Game Pass nonostante si tratti di un titolo ancora in accesso anticipato, è altamente probabile che il "Pokémon con le pistole" sia destinato ad arrivare anche su PS5.

Questo però apre anche un altro quesito: il gioco sta per uscire dall'early access e raggiungere la sua versione definitiva? Notoriamente, Sony non concede il lancio di giochi in accesso anticipato su PS5, salvo casi molto particolari, dunque se Palworld è davvero in arrivo su tale console è possibile che stia uscendo dalla sua versione preliminare, o che gli sviluppatori abbiano trovato un qualche accordo speciale con la compagnia.

In ogni caso, prima di ulteriori congetture dobbiamo avere la conferma che il gioco sia effettivamente in arrivo su PS5. Come annunciato nel corso della Summer Game Fest, Palworld sta anche per ricevere un maxi aggiornamento su PC e Xbox, previsto arrivare per il 27 giugno, dunque torneremo presto a parlare del gioco di Pocketpair.