Palworld sta per ricevere un maxi aggiornamento, come svelato da un nuovo trailer

In occasione del Summer Game Fest 2024 è stato mostrato un trailer per presentare il nuovo aggiornamento maggiore di Palworld , chiamato Sakurajima, uno dei giochi più venduti del 2024, vera sensazione di inizio anno. Il filmato ha illustrato nel dettaglio tutte le novità che saranno inserite nel gioco, a partire dal 27 giugno 2024, quando sarà reso disponibile per tutti i giocatori PC e Xbox .

Tante aggiunte in arrivo

Si comincia con una nuova isola con tanti posti da visitare, per la gioia di chi ama esplorare. Naturalmente ci saranno dei nuovi pal di diverso tipo, compreso uno corazzato. Vedremo che caratteristiche avranno quando sarà disponibile l'aggiornamento.

Ottime notizie per i possessori di Xbox, perché stanno per avere dei server dedicati. In questo modo potranno giocare con gli altri possessori di console, senza preoccuparsi degli utenti PC. Comunque sia le novità sono anche altre, tra nuove build per i personaggi, un nuovo raid, la modalità arena e una nuova fazione con boss annesso.

Pare quindi che sia arrivato il momento di tornare a giocare a Palworld, su PC e Xbox Series X/S, dopo un periodo di calo per il gioco, dovuto proprio all'attesa di nuovi contenuti.