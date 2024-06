Enotria: The Last Song ha una demo disponibile ora e un nuovo trailer dalla Summer Game Fest

Enotria: The Last Song è tornato a farsi vedere in occasione della Summer Game Fest con uno spettacolare trailer in computer grafica che rimarca ancora una volta la particolare atmosfera che caratterizza questo titolo, ora con una nuova demo disponibile su Steam.

Come ben sa chi sta seguendo il titolo da tempo, Enotria: The Last Song è un souls-like molto particolare, in quanto punta su atmosfere decisamente diverse da quelle classiche del sotto-genere in questione, mettendo in scena ambientazioni alquanto luminose e bizzarre.

In effetti, la sua particolarità è legata all'ambientazione ispirata all'Italia, paese d'origine anche del team di sviluppo responsabile del gioco, Jyamma Games.