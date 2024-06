Kunitsu-Gami: Path of the Goddess ha una data di uscita, ecco il nuovo trailer del Summer Game Fest

Tra i tanti protagonisti del Summer Game Fest 2024 c'è anche Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, il nuovo action game realizzato da Capcom in cui affronteremo una serie di mostri ispirati al folklore giapponese. Per l'occasione è stato presentato un nuovo trailer e annunciata la data di uscita.

Il gioco sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One a partire dal 19 luglio 2024. Lo stesso giorno debutterà anche all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass. I preordini inizieranno poco dopo la termine del Summer Game Fest.