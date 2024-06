Phanthom Blade Zero torna a mostrarsi con uno spettacolare gameplay trailer al Summer Game Fest

Il Summer Game Fest 2024 si è concluso con un nuovo scoppiettante trailer di Phantom Blade Zero, l'action in terza persona realizzato da S-Game con l'ausilio dell'Unreal Engine 5, che trovate nel player sottostante.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un action in terza persona ambientato in un mondo fantasy di ispirazione orientale. Nel gioco vestiamo i panni di Soul, un assassino d'élite di una misteriosa organizzazione chiamata The Order. Dopo essere stato incastrato per l'assassinio del capo del gruppo, il protagonista si vedrà suo malgrado coinvolto in una spietata caccia all'uomo.