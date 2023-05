Phantom Blade Zero potrebbe arrivare anche su Xbox, tanti dettagli su durata e gameplay,

Durante il PlayStation Showcase di questa settimana sono stati presentati un buon numero di giochi inediti, tra cui Phantom Blade Zero, un action in terza persona piuttosto coreografico realizzato da S-Game. Dopo l'evento il team ha condotto un Q&A sul suo server Discord ufficiale, svelando alcuni dettagli piuttosto interessanti sul gioco, tra cui la durata stimata, meccaniche di gameplay, e contenuti endgame.

Il gioco come sappiamo è stato annunciato per PS5 e PC, ma gli sviluppatori affermano di non avere "alcuna esclusiva per alcuna piattaforma", segno che in futuro il gioco potrebbe benissimo arrivare anche su Xbox e, perché no, il successore di Nintendo Switch.

S-Game ha confermato che quanto visto nel trailer del PlayStation Showcase è a tutti gli effetti il gameplay di Phantom Blade Zero ma viene specificato che il tutto è stato girato in maniera "cinematografica", ovvero con inquadrature pensate ad hoc per rendere più spettacolare le sequenze mostrate. Il gioco vero è proprio avrà invece una telecamera più stabile in funzione del gameplay e i combattimenti appariranno più puliti e meno confusionari.

Gli sviluppatori hanno parlato anche del sistema di combattimento, chiamato "Combo Chain", a cui lavora da 10 anni grazie ai giochi pubblicati su mobile e credono che si adatti bene anche ai controller. Stando alla loro spiegazione i giocatori potranno ordinare le abilità da eseguire in 2 catene di colpi associate ad altrettanti pulsanti. In pratica basta "semplicemente premere due pulsanti per scatenare combo super complesse e veloci", cosa che secondo S-Game farà sembrare ogni giocatore "un twitcher professionista di Devil May Cry o Ninja Gaiden".

Se sulla carta questo sistema sembra potrebbe sembrare semplificato, lo studio promette che ci sarà una certa profondità per quanto riguarda come organizzare gli attacchi e altre meccaniche legate al tempismo (come parare e schivare) che richiederanno una certa abilità.

Per quanto riguarda la durata di Phantom Blade Zero, S-Game parla di circa 30 - 40 ore solo per la storia principale, che possono aumentare esponenzialmente completando le tante missioni secondarie presenti nel gioco. Inoltre, una volta arrivati ai titoli di coda ci saranno una serie di contenuti endgame, tra cui dungeon multiplayer, modalità boss rush e una in salsa rogue-like e altro ancora.

Il team inoltre ha aggiunto che il gioco presenterà un mondo di gioco ampio, ma "non vasto come un open world in cui ti serve un cavallo per andare dal punto A a quello B". Saranno presenti tuttavia molteplici percorsi e "alcuni elementi open world".

Durante il Q&A, S-Game ha spiegato anche di non poter indicare una data di uscita precisa per Phantom Blade Zero, ma ha svelato che lo sviluppo è entrato a pieno regime a inizio 2022, insomma i lavori potrebbero essere ancora lontani dalla conclusione.

Infine, apprendiamo che Phantom Blade: Zero è un sequel di Phantom Blade: Executioners, gioco in arrivo quest'anno su PC e mobile. Giocare al prequel non è necessario per comprendere la trama, ma offre comunque dettagli sul background dei personaggi e del mondo.