Phantom Blade 0 presentato con un trailer durante il PlayStation Showcase

Durante il PlayStation Showcase è stato presentato con un trailer Phantom Blade 0 per PS5, un action con ambientazione orientale che è apparso decisamente dinamico e pieno di spunti interessante. Vediamo in breve cosa è stato mostrato.

Dopo un introduzione in computer grafica, il filmato passa a mostrare alcune sequenze di combattimento, nonché di esplorazione. Possiamo vedere il personaggio usare le sue abilità con la spada, correre sulle pareti, affrontare dei boss e prodigarsi in azioni decisamente spettacolari, tra le quali un combattimento a bordo di un carretto.

Il video finisce svelando il titolo del gioco, dopo la presentazione di un personaggio apparentemente importante che sguaina una spada. Purtroppo non è stata svelata la data d'uscita.

Il PlayStation Showcase è l'evento di presentazione delle novità di Sony per PS5. Durante la serata sono stati mostrati i giochi in uscita nei prossimi mesi e nei prossimi anni, che caratterizzeranno la lineup di esclusive della console di ultima generazione.

Ormai erano quasi due anni che Sony non teneva un evento generale di questo calibro, che apre la stagione estiva delle grandi presentazioni videoludiche. La speranza è che non ne passino altri due per avere il prossimo.