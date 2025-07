Phantom Blade Zero mostra il suo gameplay in un nuovo e lungo video tratto da una demo

Phantom Blade Zero potrebbe essere ancora piuttosto lontano, considerando che gli ultimi aggiornamenti lo davano in arrivo nel 2026, ma intanto è tornato a mostrarsi in una forma un po' più completa in occasione dell'evento S-Party 2025, con una demo dal quale emerge questo video con 20 minuti di gameplay inedito.

Il filmato mostra in particolare il livello "Seven Star Sword Formation", oltre a combattimenti contro alcuni boss, in particolare Wan Jun "Coppermaul", il Red Wraith, il Capo Discepolo delle Seven Stars e il Capo Discepolo di Fallen Hope.

Il gioco di S-Game sembra essere in stato avanzato di sviluppo, ma evidentemente c'è ancora parecchio da lavorare, considerando che l'uscita non sembra sia prevista per quest'anno, ma verrà comunque annunciata entro la fine del 2025.