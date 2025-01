La durata di Phantom Blade Zero, livelli di difficoltà e altro sono emersi da alcune interviste in Cina

Il team S-Game ha svelato qualche altro dettaglio su Phantom Blade Zero attraverso nuove interviste e articoli di approfondimento emersi in questi giorni in Cina, tra i quali emerge la sua durata, i livelli di difficoltà e altri elementi relativi alle caratteristiche del gameplay.

Ebbene, quanto durerà Phantom Blade Zero? Parecchio, a quanto pare: in base a quanto riferito sembra che la Campagna richieda dalle 20 alle 30 ore di gioco per essere completata solo per quanto riguarda la storia principale, mentre i contenuti secondari dovrebbero aggiungere complessivamente altre 20 ore di gameplay.

Si tratta dunque di un notevole quantitativo di contenuti, sia per quanto riguarda gli elementi di base che quelli extra, in linea con una produzione che sembra essere davvero di notevole livello.