Phantom Blade Zero si è visto piovere addosso soldi dopo il successo di Wukong: gli investitori amano la Cina

Black Myth: Wukong è stato un enorme successo commerciale sin dalla sua uscita lo scorso anno, vendendo oltre 20 milioni di copie su PC e PS5 nel primo mese. Questo è ottimo per gli autori, ma è anche ottimo per altri videogiochi che cercano di proporre qualcosa di simile. Ad esempio, pare che Phantom Blade Zero abbia ricevuto nuovi investimenti "sostanziali" dopo il successo di Black Myth: Wukong.

La fonte è Daniel Camilo, un consulente videoludico che collabora con editori cinesi, il quale cita due sviluppatori di Phantom Blade Zero.