Astro Bot ha "quasi superato Nintendo nel suo stesso gioco", ha ammesso Reggie Fils-Aime

In occasione di un discorso tenuto durante i recenti New York Games Awards, nei quali il platform di Sony ha trionfato come Gioco dell'Anno, l'ex-presidente della casa di Kyoto, Reggie Fils-Aime, ha ammesso che Astro Bot ha "quasi superato Nintendo nel suo stesso gioco".

È un riconoscimento davvero notevole da parte di una figura storica di Nintendo, che eleva il titolo Asobi ai livelli dei platform di Nintendo, o quasi, visto che si parla di aver "quasi superato". Non viene menzionato in maniera precisa, ma chiaramente la figura che aleggia nel discorso è quella di Mario, paradigma con cui qualsiasi platform si trova ad avere a che fare.

Fils-Aime non ha fatto confronti diretti e non ha menzionato nessun vincitore esplicito, ma si è limitato a riferire come la qualità raggiunta da Astro Bot sia quantomeno paragonabile da vicino a quella dei platform di Nintendo, facendo chiaramente pensare a Mario.