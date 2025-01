Il browser stile Steam di Windows 11 è ora disponibile e propone trucchetti e guide per i giochi

Game Assist non solo permette di navigare sul web, ma è anche in grado di riconoscere il gioco in esecuzione e di fornire suggerimenti e guide contestuali.

Microsoft ha pubblicato la versione stabile del suo overlay per browser in-game, Game Assist , per Windows 11 . Questa funzione, precedentemente disponibile solo per gli utenti beta, permette di accedere a un browser web completo direttamente dalla Game Bar di Windows 11, in modo simile a quanto già offerto da Steam.

Come funziona Game Assist su Microsoft Edge

Per attivare Game Assist, è sufficiente aprire Microsoft Edge, andare in Impostazioni e cercare "Game Assist". Una volta installato il widget, sarà possibile accedere alla funzione premendo la combinazione di tasti Windows + G. Al momento, il supporto per i suggerimenti e le guide contestuali è limitato ad alcuni giochi popolari, tra cui Indiana Jones and the Great Circle, Marvel Rivals, Metaphor: ReFantazio, S.T.A.L.K.E.R. II: Heart of Chornobyl e Dragon Age: The Veilguard. Microsoft ha però assicurato che il supporto verrà esteso a un numero maggiore di titoli nel corso del tempo.

Game Assist condivide i dati di navigazione, come cookie e preferiti, con il browser Microsoft Edge principale, garantendo un'esperienza utente coerente. Inoltre, supporta le estensioni del browser, come i blocchi degli annunci, e in futuro offrirà funzionalità aggiuntive come scorciatoie da tastiera, picture-in-picture migliorato e la possibilità di aggiungere schede dalla barra laterale.

In futuro, poi, Microsoft ha in programma di includere il supporto per le scorciatoie da tastiera, un menu "Impostazioni e altro (...)" con i controlli del browser più comuni (inclusa la possibilità di aggiungere la scheda corrente come app nella barra laterale), menu contestuali accessibili con il tasto destro del mouse, un'esperienza picture-in-picture migliorata e altro ancora.

Voi l'avete già provato? E che cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto Microsoft ha annunciato lo stop al supporto a Office su Windows 10, con un'altra mossa per spingere Windows 11.