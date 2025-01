Microsoft annuncia lo stop al supporto a Office su Windows 10: un'altra mossa per spingere Windows 11?

Sebbene le app di Office continueranno a funzionare su Windows 10 anche dopo la fine del supporto, Microsoft avverte che potrebbero verificarsi problemi di prestazioni e affidabilità nel tempo. L'azienda incoraggia quindi gli utenti a non rimandare l'aggiornamento, evidenziando i vantaggi di Windows 11 in termini di sicurezza, produttività e compatibilità con le nuove tecnologie.

Microsoft ha annunciato la fine del supporto per le app di Microsoft 365 su Windows 10 a partire dal 14 ottobre 2025, in concomitanza con la fine del supporto per lo stesso sistema operativo. Questa decisione implica che utenti e aziende che utilizzano le app di Office dovranno necessariamente aggiornare i propri dispositivi a Windows 11 per continuare a ricevere supporto e aggiornamenti.

Microsoft vuole proprio che passiate a Windows 11

La notizia della fine del supporto alle app Microsoft 365 su Windows 10 arriva in un momento in cui l'adozione di Windows 11 procede a rilento, a causa dei requisiti hardware stringenti imposti da Microsoft, che escludono milioni di macchine dall'aggiornamento salvo accettare esplicitamente di prendersi dei rischi di sicurezza. Nonostante ciò, l'azienda di Redmond sembra determinata a spingere gli utenti verso il nuovo sistema operativo, definendo il 2025 "l'anno dell'aggiornamento del PC Windows 11" e promuovendo campagne informative che sottolineano l'importanza di passare a Windows 11.

Dettaglio del post di Microsoft dove si parla esplicitamente della fine del supporto a Microsoft 365 su Windows 10

Per coloro che non possono o non vogliono aggiornare a Windows 11, Microsoft offre la possibilità (molto meno pubblicizzata) di acquistare aggiornamenti di sicurezza estesi per Windows 10. Questa opzione, disponibile sia per i consumatori sia per le aziende, permette di prolungare la vita utile dei dispositivi con Windows 10, garantendo la protezione da eventuali vulnerabilità.

La strategia di Microsoft evidenzia comunque la volontà di accelerare la transizione verso Windows 11, puntando su una combinazione di incentivi e restrizioni. Da un lato, l'azienda promuove i vantaggi del nuovo sistema operativo e offre soluzioni per chi desidera rimanere su Windows 10. Dall'altro, la fine del supporto per le app di Office rappresenta un forte incentivo all'aggiornamento, che potrebbe spingere molti utenti a fare il grande passo.

Resta da vedere come gli utenti reagiranno a questa politica di Microsoft e quale sarà l'impatto sull'adozione di Windows 11 nei prossimi mesi. Voi che cosa ne pensate? Queste iniziative vi hanno convinto a cambiare sistema operativo? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.