Windows 11 in calo nonostante gli appelli: gli utenti preferiscono ancora Windows 10?

Ma a cosa è dovuto questo ritorno di fiamma per il "vecchio" sistema operativo? Le ragioni potrebbero essere molteplici.

Perché ancora Windows 10?

Le principali motivazioni per questa inversioni di tendenza potrebbero essere, da un lato, la familiarità e l'affidabilità di Windows 10, dall'altro, le recenti politiche aggressive di Microsoft volte a spingere gli utenti verso Windows 11, che potrebbero aver generato un effetto contrario, incentivando una sorta di resistenza al cambiamento.

La diffusione dei sistemi operativi Microsoft a novembre 2024

Il dato poi risulta particolarmente interessante se si considera l'imminente fine del supporto ufficiale per Windows 10, prevista per ottobre 2025 (ma è ancora possibile acquistare un anno aggiuntivo di aggiornamenti di sicurezza per Windows 10). Nonostante il calo registrato a novembre, è comunque innegabile che Windows 11 abbia comunque conquistato una fetta importante di mercato. Su base annua, infatti, la crescita è significativa: dal 26,63% di novembre 2023 all'attuale 34,94%. Windows 10, di contro, ha perso terreno, passando dal 68,02% al 61,83%.

Il quadro si completa con la presenza di versioni obsolete di Windows: Windows 7 mantiene una quota del 2,47%, seguito da Windows 8.1 con lo 0,31% e Windows XP con lo 0,25%. La persistenza di questi sistemi operativi, ormai obsoleti, rappresenta una sfida per Microsoft, soprattutto in termini di sicurezza.

Voi che cosa ne pensate? Per quale ragione avete optato per un sistema piuttosto che un altro? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.