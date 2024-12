Xbox Game Pass perderà otto giochi a dicembre, e ci sono anche titoli di grande spessore

Tra questi, alcuni erano ben noti, come Forza Horizon 4 che, a causa delle licenze contenute al suo interno, verrà completamente rimosso dal mercato il 12 dicembre, dunque è consigliabile procedere all'acquisto nel caso abbiate intenzione di giocarci dopo tale data, considerando peraltro che è ancora proposto in forte sconto.

In questo caso si tratta dei primi titoli del mese a lasciare il catalogo, dunque la data prevista per il loro abbandono dovrebbe essere la metà del mese, il 15 dicembre 2024, ma potrebbero esserci delle piccole variazioni nelle tempistiche precise.

La lista dei giochi in uscita a metà dicembre

In attesa di conoscere quali saranno i giochi a entrare nel catalogo in questa prima metà del mese, vediamo dunque quelli che si apprestano a uscire.

Una scena di The Quarry

Ecco i giochi emersi in queste ore come "presto non più disponibili":

Forza Horizon 4

Rise of the Tomb Raider

Rise of the Tomb Raider (Windows)

The Quarry

The Quarry (Xbox One)

Hello Neighbor 2

Amnesia: The Bunker

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan

Tin Hearts

Forager

Diversi di questi risultano molto interessanti come il suddetto Forza Horizon 4 che verrà completamente rimosso da Xbox Store il 12 dicembre, Rise of the Tomb Raider nelle due versioni Xbox e PC, The Quarry e Amnesia: The Bunker, il consiglio è dunque di concentrarsi su questi, nonostante il periodo alquanto ricco di nuove uscite, per giocarli prima che vengano rimossi, oppure acquistarli sfruttando anche gli sconti in corso.