Xbox Game Pass rimuove 5 giochi a fine agosto: ecco la lista

Parlando precisamente dei videogiochi che saranno rimossi il 31 agosto , scopriamo ora che sono cinque.

Ciò che Game Pass dà, Game Pass toglie: ogni mese il servizio, nei suoi vari livelli di abbonamento, introduce nuovi videogiochi per gli appassionati su PC, console e cloud e anche ad agosto sarà lo stesso.

La lista dei giochi che saranno rimossi da Xbox Game Pass

A fine mese gli abbonati del servizio di Microsoft non potranno più accedere a:

Borderlands 3: Ultimate Edition

Sea of Stars

PAW Patrol: Mighty Pups Save Adventure Bay

Ben 10: Power Trip

This War of Mine: Final Cut

Borderlands 3: Ultimate Edition è la versione completa dello sparatutto di Gearbox e include il primo Season Pass (quattro DLC), il secondo Season Pass (Contenuto aggiuntivo Designer's Cut, pack cosmetici e non solo), più tutta una serie di contenuti bonus. Considerando la lunghezza di questo titolo, se ancora non l'avete iniziato potreste voler dare priorità ad altro.

Ad esempio, potete provare Sea of Stars che dovrebbe essere completabile in una trentina di ore, ma se andate rapidi potrebbero bastarvi 20 ore e poco più. Si tratta di un GDR a turni in pixel art di alta qualità che ci porta in un mondo fantasy bellissimo da vedere.

PAW Patrol: Mighty Pups Save Adventure Bay è invece una gioco d'azione e avventura per i più piccoli che ci mette nei panni dei cagnolini dei Paw Patrol che hanno ottenuto dei super poteri grazie a un meteorite.

Ben 10: Power Trip è un gioco di ruolo d'azione a mondo aperto nel quale possiamo vestire i panni di Ben 10 e trasformarci in svariati alieni, mentre combattiamo, completiamo rompicapi e ovviamente salviamo il mondo.

This War of Mine: Final Cut è la versione completa del famoso gioco di 11 bit studio che ci mette nei panni di alcuni sopravvissuti che devono raccogliere risorse e rimanere in vita nel mezzo di una guerra.