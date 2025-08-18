Euro Truck Simulator 2 e American Truck Simulator pare siano in arrivo su PS5 e Xbox Series X|S

Manca l'annuncio ufficiale ma sono emerse delle prove piuttosto schiaccianti sul fatto che Euro Truck Simulator 2 e American Truck Simulator siano in arrivo su PS5 e Xbox Series X|S, considerando che entrambi i titoli sono comparsi sugli store delle due console.

È molto probabile, a questo punto, che i due titoli possano essere annunciati in occasione della Gamescom 2025, considerando la tempistica della loro comparsa sulle piattaforme delle console Sony e Microsoft, oltre al fatto che si tratterebbe del palcoscenico ideale per due produzioni che hanno un folto pubblico in Europa.

Sia Euro Truck Simulator 2 che American Truck Simulator hanno entrambi una propria pagina di riferimento su PlayStation Store e su Xbox Store, cosa che rappresenta praticamente una conferma ufficiale del loro lancio sulle rispettive macchine.