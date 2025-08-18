Euro Truck Simulator 2 e American Truck Simulator pare siano in arrivo su PS5 e Xbox Series X|S

Manca l'annuncio ufficiale ma sono emerse delle prove piuttosto schiaccianti sul fatto che Euro Truck Simulator 2 e American Truck Simulator siano in arrivo su PS5 e Xbox Series X|S, considerando che entrambi i titoli sono comparsi sugli store delle due console.
È molto probabile, a questo punto, che i due titoli possano essere annunciati in occasione della Gamescom 2025, considerando la tempistica della loro comparsa sulle piattaforme delle console Sony e Microsoft, oltre al fatto che si tratterebbe del palcoscenico ideale per due produzioni che hanno un folto pubblico in Europa.
Sia Euro Truck Simulator 2 che American Truck Simulator hanno entrambi una propria pagina di riferimento su PlayStation Store e su Xbox Store, cosa che rappresenta praticamente una conferma ufficiale del loro lancio sulle rispettive macchine.
Manca solo l'annuncio ufficiale
Le pagine ufficiali riportano i dettagli dei due giochi oltre a immagini e trailer, a dimostrazione di un leak avvenuto probabilmente a qualche ora di distanza da quello che dovrebbe essere l'annuncio ufficiale.
Considerando la tempistica, viene da pensare che Euro Truck Simulator 2 e American Truck Simulator per PS5 e Xbox Series X|S possano essere annunciati nel corso dell'Opening Night Live della Gamescom 2025, data l'importanza che ricoprono.
Nonostante si tratti di titoli piuttosto di nicchia, essendo vere e proprie simulazioni di auto-trasporti, entrambi hanno ottenuto un enorme successo su PC, dunque potrebbero raggiungere grandi risultati anche su console.
Si tratta di ricostruzioni particolarmente realistiche dell'attività di guida di camion, con la possibilità di personalizzare e modificare i veicoli e prendere parte a trasporti lungo chilometri di autostrada in Europa e Nord America.
Sebbene la cosa non venga specificata nelle descrizioni, al momento, sembra che le versioni console comprendano almeno alcune delle maggiori espansioni uscite dopo il lancio della versione PC. A questo punto attendiamo l'annuncio ufficiale per entrambi i titoli, che non dovrebbe tardare molto.