Pico 4 Ultra: il nuovo visore VR standalone in sconto su AliExpress

Il Pico 4 Ultra è disponibile su AliExpress a un prezzo speciale: da 459,62€ scende a 399,62€ grazie al coupon ITBTS60 (o, in caso, al coupon MULTI60), che garantisce uno sconto di 60€. I codici sono validi dal 18/08 al 27/08, utilizzabili una sola volta per utente sugli ordini spediti in Italia, non cumulabili con altre promozioni e disponibili fino a esaurimento scorte. Acquista qui Pico 4 Ultra in offerta.

Il Pico 4 Ultra è un visore VR standalone dotato di 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, caratteristiche che lo rendono capace di gestire applicazioni e giochi senza la necessità di un PC o di cavi aggiuntivi. Il cuore del dispositivo è il Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2, un processore progettato appositamente per la realtà virtuale e aumentata, in grado di offrire fluidità e reattività anche nelle esperienze più complesse.