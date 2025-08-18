Mario Strikers Battle League per Nintendo Switch è in sconto su AliExpress con questi coupon

Dal 18 al 27 agosto sono disponibili le promozioni di AliExpress. Tra le varie offerte troviamo Mario Strikers Battle League Football per Nintendo Switch a 25,70 €, ma con i seguenti coupon "ITBTS03" oppure "MULTI3" (se uno non funziona, provate l'altro, sono validi fino a esaurimento scorte) potete ottenere il meglio dalla promozione. Il prezzo finale è infatti di 22,70 €.

Se siete interessati, potete acquistare il gioco tramite questo indirizzo. Il prodotto è venduto da Game Time Store e la consegna è abbastanza rapida. Vediamo ulteriori dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.