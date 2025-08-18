Mario Strikers Battle League per Nintendo Switch è in sconto su AliExpress con questi coupon

Dal 18 al 27 agosto sono disponibili le promozioni di AliExpress. Tra le varie offerte troviamo Mario Strikers Battle League Football per Nintendo Switch a 25,70 €, ma con i seguenti coupon "ITBTS03" oppure "MULTI3" (se uno non funziona, provate l'altro, sono validi fino a esaurimento scorte) potete ottenere il meglio dalla promozione. Il prezzo finale è infatti di 22,70 €.
Se siete interessati, potete acquistare il gioco tramite questo indirizzo. Il prodotto è venduto da Game Time Store e la consegna è abbastanza rapida. Vediamo ulteriori dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.
Cos'è Mario Strikers Battle League Football
Si tratta di un videogioco di calcio cinque contro cinque con un gameplay caotico ed estremamente divertente. Fino a otto amici possono giocare insieme sullo schermo della TV, utilizzando semplicemente una console Nintendo Switch. Inoltre, potete giocare sia in modalità wireless locale (collegandovi con un massimo di altre tre console) oppure online e in partite multiplayer.
Preparatevi a sfoggiare devastanti tiri speciali, a sfruttare constrasti e strumenti vari. Questo gioco è simile al calcio, ma in questo caso non sono presenti linee a demilitare il campo e potete utilizzare bucce di banana, gusci e tanto altro ancora. Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli in merito.